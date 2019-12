Quand Materazzi chambre Cristiano Ronaldo

L'image a fait le tour du monde. Suspendu dans les airs, Cristiano Ronaldo a inscrit, de la tête, un but d'anthologie contre la Sampdoria ce mercredi (victoire turinoise 2-1). Dans le journaux et sur le web, chacun y est allé de son petit avis sur le saut phénoménal de CR7, mesuré à 2,56 mètres.

Parmi tous ces commentaires, Marco Materazzi (46 ans), ancien joueur de l'Inter et champion du monde avec l'Italie en 2006, a tenu a rappeler au Portugais qu'il avait sauté plus haut (en l'occurrence 2,70 mètres) quand il avait inscrit un but contre la République tchèque lors du mondial 2006. «Bravo Air CR7... Presque comme moi! Félicitations pour le but!» a ironisé l'Italien sur Twitter.

Mais le dernier mot reste tout de même pour Cristiano Ronaldo. Alors au Real Madrid, il avait marqué de la tête après un bond de 2,93 mètres contre Manchester United en 2013.

Nobody, I repeat nobody, I mean nobody can score this kind of goal except the beast CR7.

Cristiano Ronaldo is a magician.⚽

