Le Barça terrassé d'entrée, Lyon se déchaîne

Vendredi 16 août

Barcelone terrassé d'entrée à Bilbao! Privé de Lionel Messi convalescent, puis de Luis Suarez blessé, le champion sortant s'est incliné sur un incroyable ciseau du vétéran Aritz Aduriz (1-0), vendredi en match d'ouverture du Championnat d'Espagne, ce qui risque d'aiguiser la convoitise barcelonaise pour Neymar.

Appliqué et rigoureux, parfois flamboyant: Lyon a infligé une punition à une faible équipe d'Angers (6-0), vendredi au Groupama stadium, en match d'ouverture de la 2e journée de Ligue 1 et pris provisoirement la tête du classement avec six points sur six possibles. Face à une équipe du SCO sans réaction, loin de la détermination qu'elle avait affichée face à Bordeaux (3-1), le 10 août, les Lyonnais, en mode rouleau compresseur et très complémentaires collectivement, ont ainsi confirmé leur victoire à Monaco (3-0) et leur début de championnat est idéal.

Quel régal ce premier match au @GroupamaStadium !



Auteur d'une sublime prestation, l'OL s'impose 6 à 0 face à Angers. @Memphis (x2) @MDembele_10 (x2), @HoussemAouar et @jeanlucas_08 sont les buteurs.



Prochain match à Montpellier le mardi 27 août. #OLSCO pic.twitter.com/5yb09KxkoJ — Olympique Lyonnais (@OL) August 16, 2019

(L'essentiel)