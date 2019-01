Robben a reçu une offre du club de son village

A 35 ans, Arjen Robben arrivera en juin en fin de contrat au Bayern Munich et personne, à commencer probablement par lui-même, ne sait où il jouera la saison prochaine, ni même s'il souhaite prolonger sa carrière. Ce qui est déjà sûr en revanche, c'est que le club bavarois ne compte plus sur l'attaquant néerlandais et que nombreux sont ceux qui prédisent à l'ancien international, actuellement blessé, une pré-retraite dorée dans une destination exotique qui pourrait être le Qatar ou la Chine.

Or un petit club amateur militant en sixième division des Pays-Bas vient de prendre les devants en transmettant une offre tout ce qu'il y a de plus sérieuse à l'ailier chauve. Particularité de cette proposition pas comme les autres : elle émane du SV Bedum, qui n'est autre que le club du village natal de Robben.

«Oui, Bedum m'a fait une offre, a confirmé l'ancien international oranje (96 sélections) à Radio 538. Et je dois dire que c'est une offre plutôt attrayante». L'ancienne star du Real Madrid ou de Chelsea y voit même un intérêt qu'il justifie ainsi : «Cela me permettrait de ne pas aller tout le temps à l'entraînement, tout en étant assuré de jouer le week-end».

Sensible à l'intérêt des amateurs de Bedum, Robben réserve toutefois encore sa réponse. «Je ne sais pas encore vraiment quoi faire, c'est une question difficile, a-t-il expliqué. Tout est encore ouvert, mais je ne veux pas attendre trop longtemps non plus avant de me déterminer...» Situé dans la Frise, Bedum est un village de la province de Groningue, au nord du pays. Outre le fait d'être la patrie de Robben, il est aussi connu pour le clocher de son église du XIIe siècle, un édifice davantage penché que la tour de Pise.

(L'essentiel)