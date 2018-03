Un terrible coup de pied en plein visage

La rencontre entre Los Andes et Brown de Adrogue, en deuxième division argentine, a été pour le moins agitée. L'après-midi avait déjà été marqué par des affrontements entre supporters rivaux, avec notamment des jets de bouteille et l'arrestation d'une centaine de personnes, mais c'est sur le terrain que l'on a pu voir le geste le plus violent.

À la demi-heure de jeu, Martin Minadevino, joueur de Brown, s'est lancé comme un boulet de canon et a asséné un terrible coup de pied en plein dans le visage de l'attaquant Gustava Turraca de Los Andes. Celui-ci a immédiatement dû quitter le terrain et l'auteur de la faute a immédiatement reçu un carton rouge. Mais lui et ses coéquipiers ont eu l'extrême bon goût de, malgré tout, se plaindre auprès de l'arbitre.

Après le coup de sifflet final, Turraca était marqué par des blessures impressionnantes visuellement mais sans gravité, de larges entailles et des plaies sur le cou.

"La patada del año" se la comió el gran Gustavo Turraca, fenomeno de pibe y jugador, por algo es el capitán milrayitas. Que te mejores pronto. pic.twitter.com/5HP3FExBTV— Roberto Giganti (@PachyGiganti) 25 mars 2018

Martin Minadevino a cherché la redemption sur Twitter en postant: «Pour ceux qui me considèrent comme ayant de mauvaises intentions, j'ai eu l'occasion de m'excuser auprès de mon collègue dans le tunnel. En 16 ans de jeu, c'est ma première expulsion».

Para aquellos que me tildan de mal intencionado, o de tener mala fe o vulgarmente mala leche, les comento q luego de la desafortunada jugada si tuve la posibilidad de pedirle perdón a mi colega en el túnel, ah! y en 16 años de trayectoria es mi primera expulsion— martin minadevino (@minadevinomar) 25 mars 2018

