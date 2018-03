Standard-​​Charleroi pour ouvrir les play-​​offs

La première journée des play-offs en Jupiler Pro League a accouché de quelques beaux duels, selon le calendrier fixé ce lundi à Tubize. Ce minichampionnat, mettant aux prises six équipes, débutera le vendredi 30 mars (20h30) par un duel wallon entre le Standard et Charleroi. Cette première journée verra aussi s'affronter Anderlecht - tenant du titre - et La Gantoise, le dimanche 1er avril (18h), et le Club Bruges et Genk le lundi 2 avril (18h).

À noter que le futur champion de Belgique sera directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions. Son dauphin devra passer par le 3e et avant-dernier tour préliminaire de la C1 (matchs allers les mardi 7 et mercredi 8 août, matchs retours le mardi 14 août) pour espérer participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Le calendrier

1re journée

Standard – Charleroi (30/03) à 20h30

Anderlecht – La Gantoise (01/04) à 18h

Bruges – Genk (02/04) à 18h

2e journée

Charleroi – Anderlecht (06/04) à 20h30

Genk – Standard (07/04) à 20h30

La Gantoise – Bruges (08/04) à 18h

3e journée

Charleroi – Genk (13/04) à 20h30

Standard – La Gantoise (14/04) à 20h30

Anderlecht – Bruges (15/04) à 18h

4e journée

La Gantoise – Genk (17/04) à 20h30

Standard – Anderlecht (18/04) à 20h30

Bruges – Charleroi (19/04) à 20h30

5e journée

Genk – Anderlecht (21/04) à 20h30

Bruges – Standard (22/04) à 18h

Charleroi – La Gantoise (22/04) à 20h30

6e journée

Genk – Bruges (27/04) à 20h30

Anderlecht – Charleroi (29/04) à 18h

La Gantoise – Standard (29/04) à 20h30

7e journée

La Gantoise – Charleroi (04/05) à 20h30

Bruges – Anderlecht (06/05) à 14h30

Standard – Genk (06/05) à 18h

8e journée

Anderlecht – Standard (10/05) à 14h30

Charleroi – Bruges (10/05) à 18h

Genk – La Gantoise (10/05) à 20h30

9e journée

La Gantoise – Anderlecht (13/05) à 18h

Genk – Charleroi (13/05) à 18h

Standard – Bruges (13/05) à 18h

10e journée

Bruges – La Gantoise (20/05) à 18h

Anderlecht – Genk (20/05) à 18h

Charleroi – Standard (20/05) à 18h

(L'essentiel)