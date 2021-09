Le Fola enfonce le Swift et se donne de l'air

Après deux nuls de suite et le limogeage de son entraîneur, Vincent Hognon, le Swift a été battu (2-1) sur la pelouse du Fola mercredi pour le compte de la 7e journée de BGL Ligue. Les hommes de Sébastien Grandjean s'offrent un bol d'air après un début de saison en demi-teinte en championnat et sont désormais 7e juste devant leur adversaire du jour, 8e.

Plus tranchant en début de match, le Fola a été proche d’ouvrir le score par Jules Diallo qui a buté sur Geordan Dupire (7e). C’est finalement une frappe sèche de l’artificier Mirza Mustafic, sur un coup franc plein axe, qui a permis aux hommes de Sébastien Grandjean de prendre les devants (1-0, 10e). Sur un contre du Swift, le gardien du club doyen, Thomas Hym, accrochait Dominik Stolz dans la surface. Hamidou Séne transformait le penalty en deux temps (1-1, 21e). Très remuant, Bruno Correia Mendes a fait repasser les siens devant, profitant d’un bon ballon en profondeur (2-1, 35e).

Actions d'un but à l'autre

Juste avant la pause, la bonne tête de Stolz était sauvée sur la ligne (45e+2). Dans une seconde période où le ballon naviguait d’un but à l’autre, le Fola s’est créé les meilleures occasions. Mais les frappes de Michael Omosanya et Correia Mendes n’accrochaient pas le cadre (48e et 56e), tandis que le coup franc de Grégory Grisez dans la lucarne était repoussé par Dupire (56e).

Plus à l'aide dans la circulation du ballon en fin de match, l’équipe dirigée par Rosolino Puccica, l’ancien adjoint de Vincent Hognon, a eu les occasions pour revenir. Mais Thomas Hym s’interposait sur les deux tentatives de Rayan Philippe (73e et 74e) et Hamidou Séne frappait au dessus (84e).

(Nicolas Grellier/L'essentiel)