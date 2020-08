Deux petits nouveaux dans la Seleçao

Pour l'ouverture de la Ligue des Nations et après neuf mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, le sélectionneur Fernando Santos a privilégié des joueurs qu'il avait déjà convoqués. «Nous avons opté, dans 95% des cas, pour des joueurs qui travaillent avec nous depuis plus longtemps et qui connaissent mieux notre jeu», a-t-il expliqué en conférence de presse. Seuls deux petits nouveaux font leur apparition: Le gardien de but Rui Silva et l'attaquant Francisco Trincao qui évoluent tous les deux en Espagne, respectivement à Grenade et Barcelone.

Le Portugal, dont le dernier match remonte à novembre, affrontera la Croatie, le 5 septembre, au stade du Dragon, à Porto, pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations. La «Seleçao» se rendra ensuite à Solna, pour affronter la Suède, le 8 septembre.

«Je dois également profiter de la Ligue des Nations pour commencer à penser à l'Euro, en 2021. Nous avons passé beaucoup de temps sans nous rencontrer, si bien que la convocation pour l'Euro reposera beaucoup sur l'analyse des prochains matches», a prévenu Santos.

Les 25 joueurs sélectionnés:



. Gardiens de but (3): Anthony Lopes (Lyon/FRA), Rui Patricio (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Grenade/ESP)

. Défenseurs (8): Joao Cancelo (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (FC Barcelone/ESP), Domingos Duarte (Grenade/ESP), José Fonte (Lille/FRA), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mario Rui (Naples/ITA), Raphael Guerreiro (Dortmund/GER)

. Milieux (8): Danilo Pereira (FC Porto), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), André Gomes (Everton/ENG), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City), Renato Sanches (Lille/FRA), Joao Moutinho (Wolverhampton/ENG), Sérgio Oliveira (FC Porto)

Attaquants (6): Diogo Jota (Wolverhampton/ENG), André Silva (Francfort/GER), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA), Francisco Trincao (FC Barcelone/ESP), Gonçalo Guedes (Valence/ESP), Joao Félix (Atlético Madrid/ESP)

(L'essentiel/AFP)