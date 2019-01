À Benfica, les filles ont mis 293 buts en 16 matchs

Un an après son lancement, l'équipe féminine du Benfica Lisbonne écrase la deuxième division du championnat portugais. Selon plusieurs médias dont So Foot qui relayent mardi cette statistique incroyable, les joueuses ont inscrit 293 buts en 16 matchs! Dont 257 en 14 matchs de championnat, le reste en coupe. Évidemment, elles ont remporté leurs 16 rencontres jouées cette saison et restent même sur un succès 32-0 face au CP Pego le week-end dernier.

«18,3 buts de moyenne» par match et des victoires qui vont donc d'un «petit» 4-0 face au Sporting, à 32-0. L'attaquante brésilienne de l'équipe, Darlene de Souza Reguera, a pour sa part déjà marqué 81 buts cette saison. Il va sans dire que l'objectif du club est de faire monter son équipe féminine dans l'élite le plus vite possible.

(nc/L'essentiel)