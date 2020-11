Neymar avec la Seleçao malgré sa blessure

La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé vendredi dans un communiqué que l'attaquant (28 ans) rejoindrait bien l'équipe nationale dès lundi, dans l'espoir d'être aligné pour le choc contre l'Uruguay, le 17 novembre, à Montevidéo, même s'il est forfait pour le match contre le Venezuela le 13.

«Nous pensons qu'avec une semaine de traitement intensif, nous aurons la possibilité de le voir se remettre pour le deuxième match, nous allons suivre de près son évolution», a déclaré le médecin de l'équipe nationale brésilienne Rodrigo Lasmar, cité dans le communiqué de la CBF.

Pedro en renfort

Pour le match contre le Venezuela, le sélectionneur Tite a appelé en renfort le jeune attaquant Pedro, 23 ans, en grande forme actuellement avec Flamengo. Et la CBF préfère attendre jusqu'au dernier moment pour savoir si Neymar pourra jouer ou non lors du choc contre la Celeste à Montevidéo.

Cette convocation de «Ney» en sélection, qui s'ajoute à celle de Kylian Mbappé, également blessé, en équipe de France, ne fait pas les affaires de Thomas Tuchel, qui avait dit espérer que ses deux superstars puissent souffler et se rétablir pendant la trêve internationale.

Tuchel opposé

Tuchel s'était d'ailleurs opposé à ce que Neymar effectue le long voyage en Amérique du Sud malgré sa blessure à la cuisse gauche, estimant qu'il n'était «pas possible qu'il joue» en sélection. «C'est le droit de l'équipe nationale d'appeler des joueurs, on peut rien faire, honnêtement. Je préfère toujours, si des garçons sont blessés, qu'ils ne jouent pas», a-t-il insisté vendredi en conférence de presse, avant de minimiser le différend: «En même temps, on a confiance dans les équipes nationales, (dans le fait) qu'elles en prennent bien soin des joueurs».

La CBF assure que la décision de faire venir Neymar au rassemblement a été dûment communiquée au préalable jeudi à Leonardo, le directeur sportif parisien. «Nous savons que son club est inquiet à cause de cette blessure, mais nous avons manifesté notre intention de suivre de près son évolution», a déclaré Juninho Paulista, coordinateur de la sélection brésilienne, également cité dans le communiqué de la CBF vendredi.

Infirmerie remplie

Neymar n'a joué que quatre des 16 matches du Brésil l'an dernier, se blessant lors de deux d'entre eux (contre le Qatar, en juin, et le Nigéria, en octobre).

L'infirmerie de la Seleçao est déjà bien remplie, Philippe Coutinho (FC Barcelone), Rodrigo Caio (Flamengo) et Fabinho (Liverpool) ayant été retirés de la liste des joueurs initialement appelés par Tite pour la double confrontation contre le Venezuela et l'Uruguay.

Ils ont été remplacés respectivement par le Lyonnais Lucas Paqueta, Felipe (Atlético Madrid, ESP) et Diego Carlos (Sevilla, ESP). Le Brésil est en tête de la poule unique des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2022 au Qatar, après avoir surclassé la Bolivie (5-0) et le Pérou (4-2) le mois dernier.

Avec un triplé contre les Péruviens, Neymar est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao, avec 64 réalisations, deux de plus que Ronaldo et 13 de moins que le «Roi» Pelé.

(L'essentiel/AFP)