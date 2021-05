Un derby met aux prises deux fratries

Sachant que le statut de footballeur professionnel est réservé à une élite, il est déjà peu banal de voir des frères percer ensemble au haut niveau. C’est encore plus rare lorsque certains se retrouvent en plus dans la même équipe. Ce fut le cas pour les De Boer (Frank et Ronald), les Neville (Phil et Gary) ainsi que Rafael et Fabio à Manchester United, les Ayew (André et Jordan) à Marseille ou encore, plus près de chez nous, les Degen (Philipp et David) à Bâle. Imaginez alors que deux fratries se retrouvent face à face lors du même match et vous obtenez une probabilité proche de zéro.

Ce scénario s’est produit dimanche soir aux États-Unis, qui plus est lors d’un derby. Celui-ci opposait les Portland Timbers de Diego et Yimmi Chara aux Seattle Sounders de Cristian et Alex Rodan.

Anecdote amusante, c'est la première fois que deux paires de frères s'affrontent en #MLS ! ????



Du côté de @PortlandFR on retrouvera Diego et Yimmi Chara ???????? et chez les rivaux de Seattle, les frangins Christian et Alex Roldan ???????? !#Sounders #RCTID #MLS #PORvSEA https://t.co/AChRTY9nn7 — Culture Soccer (@CultureSoccer) May 9, 2021

Ce n’est pas la première fois que ces deux fratries s’affrontent. Les Chara sont réunis à Portland depuis janvier 2020, quand Yimmi a rejoint Diego (qui y évoluait depuis 2011). Du côté des Roldan, Cristian est arrivé le premier à Seattle, en 2015, tandis qu’Alex n’y joue que depuis 2018.

Depuis leur période commune dans le championnat nord-américain, ces quatre-là se sont déjà croisés à trois reprises, la saison dernière. En revanche, ils n’avaient jamais commencé le match comme titulaires en même temps. Ce fut le cas dimanche. Mieux: ils ont tous les quatre disputé l’intégralité de la rencontre.

À l’arrivée, ce sont les Seattle Sounders des frères Roldan qui sont repartis avec la victoire (2-1).

(L'essentiel/Sport-Center)