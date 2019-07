Arjen Robben met un terme à sa carrière

Le footballeur néerlandais Arjen Robben, ancien joueur notamment du Bayern Munich, du Real Madrid et de Chelsea, a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 35 ans, ont rapporté les médias néerlandais.

«C'est sans aucun doute la décision la plus difficile que j’aie eu à prendre dans ma carrière», a expliqué Arjen Robben, dont le contrat avec le Bayern a expiré le 30 juin.

Robben, dont le contrat avec le Bayern a expiré le 30 juin, a disputé 96 matches internationaux pour les Pays-Bas, marquant 37 buts avec les «Oranje» qui ont atteint avec lui la finale de la Coupe du monde 2010 puis terminé troisième quatre ans plus tard. Il a remporté deux fois la Premier League sous la coupe de Jose Mourinho avec Chelsea en 2005 et 2006, avant de gagner la Liga avec le Real Madrid en 2008.

Le gaucher originaire de Groningue a empilé avec le Bayern huit titres de Bundesliga, cinq Coupes d'Allemagne ainsi que la Ligue des champions en 2013, inscrivant pendant ce temps 144 buts avec le maillot bavarois.

Plusieurs rumeurs circulaient sur la suite de sa carrière, avec un retour possible en Angleterre, mais le joueur a finalement décidé de raccrocher. Arjen Robben avait déjà pris sa retraite du football international après l'échec des Pays-Bas à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

A big player and great man leaves the football stage. It was an honour to play with you Arjen and to celebrate such big titles with you. All the best my friend. Enjoy ❤ pic.twitter.com/Nb0ER5tb2u