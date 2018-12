À 22 ans, Coman pense déjà à la retraite

Kingsley Coman says he will consider early retirement in case of another foot injury: » I won't accept another operation. Enough is enough. Maybe my foot is not meant for it. I will go live another anonymous life [Téléfoot] pic.twitter.com/h7imRf1NPA– Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 10, 2018

Le Bayern Munich, qui doit déjà composer avec le départ hautement probable de son duo Ribbéry-Robben en fin de saison, devra peut-être bientôt se séparer d'un autre joueur. Pas à cause d'un âge grandissant cette fois, quoique. Kingsely Coman, 22 ans, a parlé de retraite. Vous avez bien entendu, c'était au micro de «Téléfoot», dimanche.

Il faut dire que l'ailier français n'a pas été épargné par les blessures, la saison passée. Deux fois sa cheville gauche a été gravement touchée, ce qui a pourri sa saison et qui l'a privé de Coupe du monde. «J'espère ne plus avoir à vivre ce moment, a expliqué Coman. Une troisième opération, je ne pense pas que je la ferai. Même si je me protège et que j'essaie de faire attention, mais que je me blesse encore, ce serait trop. Trop c'est trop. Peut-être que mon pied n'est pas au niveau, j'irai faire ma vie de mon côté».

De retour sur les terrains depuis début décembre, il est entré en jeu face au Werder Brême ainsi que face à Nuremberg, le week-end dernier. «Si j'arrive à retrouver mon niveau après la trêve et à enchaîner, je serai le plus heureux», a-t-il ajouté, avant d'avouer avoir toujours l'équipe de France dans un coin de sa tête. «J'espère avoir la possibilité de jouer une Coupe du monde. Je suis encore jeune, je peux encore en faire une ou deux. Mais pour cela je dois d'abord revenir en forme et bien jouer avec le Bayern».

(L'essentiel/Sport-Center)