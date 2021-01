Ils deviennent invisibles en plein match

Vous souvenez-vous du CSKA Sofia - Young Boys en Ligue Europa, le 26 novembre? Ce soir-là, un épais brouillard s’était invité durant la partie, voilant presque intégralement le jeu.

Une mésaventure semblable est survenue ce samedi, à l’occasion du match de championnat de Turquie entre Istanbul Basaksehir et Sivasspor.

Les visiteurs étaient vêtus de leur habituelle tenue «extérieur», intégralement blanche. Or, la neige s’est invitée aux débats et est tombée en masse, recouvrant le terrain. Problème: l’encadrement de l’équipe n’avait semble-t-il pas prévu de maillots de rechange. Manque de prévoyance ou malchance? Toujours est-il que les joueurs de Sivasspor ont été rendus invisibles une grande partie du match.

It was snowing in Istanbul during the Basaksehir - Sivasspor game and Sivasspor thought wearing white would be a good idea. Yes, there are actually two sides in this photo - look closely and Sivasspor players are there. ‍♂️‍♂️‍♂️ pic.twitter.com/LBV1Zi14Fp