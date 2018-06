La France mate l'Argentine et file en quarts

Du suspense, des buts incroyables, des renversements de situation... Le huitième de finale entre la France et l'Argentine a tenu toutes ses promesses, ce samedi à Kazan. La France a ouvert le score sur un penalty d'Antoine Griezmann (13e), consécutif à une faute de Marcos Rojo sur Kylian Mbappé, qui s'est offert une longue course vers le but adverse avant d'être «séché» dans la surface de réparation adverse. Griezmann n'a pas tremblé pour le réussir (1-0). Les Français ont globalement maîtrisé la première période mais Di Maria, partenaire de Mbappé au PSG, a égalisé d'une superbe frappe des 25 mètres juste avant la pause (1-1, 41e).

Mbappé succède à... Pelé



Kylian Mbappé (19 ans et 6 mois) est le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du monde depuis la légende du Brésil, Pelé (17 ans et 8 mois), lors du Mondial 1958 en Suède, a indiqué le statisticien Opta samedi.

La deuxième mi-temps a démarré de la pire des façons pour les Bleus, cueillis à froid par un but chanceux de l'Argentine, grâce à Gabriel Marcado qui a réussi à dévier au premier poteau une frappe anodine de Lionel Messi (1-2, 48e). Mais il était dit que ce match allait encore réserver beaucoup d'autres émotions... C'est tout d'abord Benjamin Pavard qui égalisait d'une frappe somptueuse de l'extérieur du pied droit (2-2, 57e), inscrivant au passage son premier but avec l'équipe de France.

C'est ensuite Kylian Mbappé qui redonnait l'avantage aux Bleus, d'une frappe croisée du gauche décochée à l'intérieur de la surface de réparation (3-2, 64e). La pépite tricolore ajoutait un deuxième but personnel 4 minutes plus tard, pour donner un petit matelas aux Français (4-2, 68e). Les Bleus se croyaient à l'abri mais Sergio Agüero réduisait l'écart de la tête, dans le temps additionnel, sur un centre de Lionel Messi (4-3, 90e+3), pour un ultime frisson...

En quarts de finale, la France rencontrera vendredi (16h), à Nijni Novgorod, le vainqueur du match entre l'Uruguay et le Portugal, qui s'affronteront ce samedi soir (20h).

