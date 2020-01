20 000 km aller-​​retour pour réussir un sacré exploit

Plus d'une journée de voyage, presque 10 000 kilomètres au compteur juste pour le trajet aller, mais une victoire tout de même! La JS Saint-Pierroise a réussi un sacré exploit samedi en Coupe de France, en allant s'imposer 1-2 sur la pelouse de Niort, 18e sur 20 en 2e division de l'Hexagone. Les Réunionnais se sont imposés grâce à des buts de Gérard Hubert (59e) et Ryan Ponti (76e).

La fin de l'aventure pour Bayonne



Pensionnaire de Nationale 3, le 5e échelon du football français, Bayonne a rendu les armes la tête haute en s'inclinant 0-2 ce samedi face à Nantes, 5e de Ligue 1, sur des buts de Coulibaly (13e) et Abeid (90e+4).

Le club qui a révélé Dimitri Payet et Guillaume Hoarau, mais aussi accueilli Roger Milla, Djibril Cissé et Jean-Pierre Papin en toute fin de carrière, a réussi le plus grand exploit de l'histoire footballistique de l'Île. C'est, en effet, la première fois qu'une formation de ce DOM parvient à franchir le cap des 32e de finale et atteindre les 16e, seulement la seconde fois pour un club ultramarin.

2 – Saint-Pierre est seulement le 2e club ultramarin à atteindre les 16es de finale de la Coupe de France et la 1ère équipe à atteindre ce stade de la compétition depuis le Geldar de Kourou en 1989. Paillettes. #CNFCJSSP– OptaJean (@OptaJean) January 4, 2020

Maintenant, la vraie question qui se pose est: les Réunionnais vont-ils faire l'aller-retour sur leur île avant de jouer leur 16e de finale? Le prochain Tour de la Coupe de France aura lieu les 18 et 19 janvier et refaire le voyage coûtera cher que ce soit au niveau financier et physique. Et si, pour une fois, un club professionnel faisait le déplacement dans ce département d'outre-mer?

