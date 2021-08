Une tribune sera fermée, un homme en garde à vue

Le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé, lundi soir, la fermeture «pour les quatre prochains matches disputés à domicile» de la tribune Populaire Sud du stade de Nice après les jets de projectiles qui ont entraîné de graves incidents dimanche lors du match Nice-Marseille. «Devant la gravité des incidents survenus, sans attendre les sanctions qu’il appartient à la Ligue de football professionnelle (LFP) de décider, le préfet des Alpes-Maritimes a pris ce soir les décisions suivantes: fermeture de la tribune Populaire Sud où les incidents ont éclaté pour les quatre prochaines rencontres disputées à domicile», écrivait le préfet dans un communiqué.

Un homme de 28 ans, soupçonné d’avoir porté des coups à un joueur de l’OM lors des incidents survenus dimanche lors du match Nice-Marseille, a été interpellé et placé en garde à vue lundi en fin de journée. L’homme a été interpellé à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), a précisé la source policière. «Il s’agirait a priori d’un supporter niçois», a précisé le procureur de Nice, Xavier Bonhomme.

OGC Nice ultras vs Marseille players!! pic.twitter.com/0xrn7rt5A7 — Sight (@SightsMilan) August 22, 2021

L’OGC Nice condamne

Dimanche soir, trois mineurs avaient déjà été interpellés vers 22h30 lors des débordements. Ils ont été remis à leur famille et n’ont pas été placés en garde à vue, a détaillé la source policière. Le match de la 3e journée de Ligue 1 opposant Nice à l’OM a été interrompu dimanche à la 75e minute après que des supporters ont envahi le terrain à la suite d’un incident qui a mis le feu aux poudres: une énième bouteille en plastique lancée sur le joueur marseillais Dimitri Payet, que ce dernier a renvoyée vers la tribune.

Après plus d’une heure et demie d’interruption, la rencontre a été définitivement arrêtée, les Marseillais refusant de reprendre le match. De son côté, l’OGC Nice a condamné dans un communiqué les jets de bouteilles qui ont eu lieu dimanche lors du match Nice-Marseille, mais a aussi jugé que «le point de bascule» avait été «l’attitude irresponsable de plusieurs membres du club marseillais». Nice affirme aussi que deux de ses joueurs, l’attaquant néerlandais Justin Kluivert et le défenseur français Jean-Clair Todibo, ont été «agressés à leur tour gratuitement par un membre de la sécurité marseillaise».

???? Le match opposant Nice à Marseille est suspendu après des jets de projectiles niçois sur Payet et l’affrontement entre supporters niçois et joueurs marseillais sur la pelouse.#OGCNOM



pic.twitter.com/mrqS4newgX — Sport’Actus | MaillotSportif.com (@Sport_ActusOff) August 22, 2021

(L'essentiel/afp)