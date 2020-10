«Je comprends que Messi soit fâché»

Lionel Messi «est la clé de ce nouveau projet» commencé depuis la nomination de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone début septembre, a assuré le président du club catalan Josep Maria Bartomeu lundi en conférence de presse.

«Quand j’ai entendu que Messi était en colère parce qu’il voulait quitter le club, on a essayé de lui expliquer à lui, à ses agents, à son entourage que le Barça ne peut pas le laisser partir, parce qu’il est le meilleur (joueur) du monde et parce que nous commençons un nouveau projet avec Koeman, avec de nouveaux joueurs, et Leo Messi est la clé de ce nouveau projet», a déclaré Bartomeu.

«Je comprends qu’il se soit fâché, mais on a besoin de Messi, on a besoin de lui à Barcelone», a répété le président du Barça, après une réunion du comité de direction.

Vers un renouvellement?

«J’espère que ces prochains mois, Messi dira qu’il est content d’être resté à Barcelone, qu’il va renouveler son contrat (qui arrive à son terme en juin 2021) et qu’il va terminer sa carrière au club», a souhaité Bartomeu, toujours visé par une motion de censure pour le destituer de la présidence du club.

«Je l’ai toujours dit, et Leo Messi l’a lui-même dit à de nombreuses reprises, que son souhait était de prendre sa retraite ici. Je crois que c’est la meilleure option, la meilleure décision et je crois que ce serait l’idéal pour tout le monde, y compris pour Leo Messi», a avancé Bartomeu.

«Avec l’équipe qu’il y a, avec l’entraîneur, les nouveaux joueurs, il y a un très bon projet qui est en train de se construire, pas seulement pour le futur, mais aussi pour le présent», a assuré le président du club catalan, ajoutant que «l’espoir, l’envie sont là, et quand la saison sera terminée, on aura gagné plus d’un titre».

Date limite invoquée

Au sujet du départ avorté de Lionel Messi fin août, Bartomeu a indiqué que «la date limite pour mettre fin au contrat de manière unilatérale était le 10 juin. Cette date a été dépassée et aujourd’hui, Messi est toujours un joueur du FC Barcelone», s’est félicité le dirigeant.

Après avoir voulu quitter le club blaugrana, Messi s’est ravisé afin d’éviter de porter ce litige avec son club de toujours devant la justice.

(L'essentiel/afp)