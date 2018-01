Le Real Madrid plonge un peu plus dans la crise

Les Merengue n'ont pas gagné depuis trois matches en championnat. Le Real Madrid s'est incliné devant son public contre Villarreal (0-1) lors de la 19e journée de la Liga.

Vendredi

Getafe-Malaga 1-0



Samedi

Gérone-Las Palmas 6-0

Real-Villarreal 0-1

Eibar-Atlético 0-1

La Corogne-Valence 1-2



Dimanche

Levante-Celta Vigo (12h)

Alavés-Séville FC (16h15)

Espanyol-Bilbao (18h30)

Sociedad-Barça (20h45)



Lundi

Betis-Leganés (21h)

Série noire! Le Real de Zinédine Zidane et du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo vient de subir en Liga une claque contre le Barça (3-0), d'enregistrer un nul contre le Celta Vigo (2-2) et, pour finir, ce revers qui fait plus que désordre contre Villarreal. Fornals a marqué d'un lob astucieux pour les visiteurs à la 87e.

L'Atlético s'impose

Le club madrilène, double tenant du titre en Ligue des champions, prépare dans les pires conditions la réception du PSG le 14 février en 8e de finale aller de Ligue des champions (match retour le 6 mars à Paris).

Le Real, qui compte un match en retard, est à 16 points derrière le leader barcelonais, qui joue dimanche soir. Zidane ne se fait d'ailleurs plus d'illusion sur les chances de conserver le titre espagnol. «On peut penser, et c'est vrai, que la Liga c'est fini, mais on s'en fiche», a lancé le technicien français, déjà focalisé sur les deux objectifs restants: la Coupe du Roi et la Ligue des champions. Le Real cherchera aussi à conserver sa place qualificative pour le Ligue des Champions. Ils n'ont qu'un point d'avance sur Villarreal et trois sur le FC Séville.

De son côté, l'Atlético de Madrid s'est imposé, dans la soirée, à Eibar. Les Colchoneros ont gagné 0-1, grâce à un but de Kevin Gameiro à la 27e. Un succès qui leur permet de conserver leur 2e place, à six points du Barça, qui joue à la Real Sociedad dimanche, et deux points devant Valence. Les Valenciens se sont imposés dans la soirée de samedi. Ils ont gagné 1-2 à La Corogne, prenant ainsi huit points d'avance sur le Real Madrid.

(L'essentiel/AFP)