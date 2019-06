Bielsa réclame toujours 19 millions d'euros au Losc

Marcelo Bielsa, licencié pour faute grave par le Losc, en décembre 2017, alors qu’il lui restait un an et demi de contrat, avait saisi les prud’hommes en décembre 2018. L’entraîneur argentin contestait «la rupture des contrats de travail» de lui et ses adjoints et réclamait ainsi «la réparation de l’ensemble des préjudices», estimés à un peu moins de 19 millions d'euros.

Selon le journal L'Équipe, l'entraîneur actuel de Leeds (Royaume-Uni) est bien décidé à ne rien lâcher, puisqu'il a prévu d’être présent à la plaidoirie publique en 2020, afin de présenter sa version des faits. De son côté, son avocat a expliqué au quotidien que lui et son client « attendent que la justice se prononcent sur la valeur des promesses contenues dans le contrat» signé entre le Losc et Bielsa, et justifie également les montants demandés par «l’exécution normale d’un contrat signé par des dirigeants ambitieux avec un entraîneur reconnu internationalement».

(L'essentiel)