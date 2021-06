Le tacle glissé de José Mourinho sur Eden Hazard

À entendre José Mourinho, Eden Hazard «est un joueur extraordinaire avec une éthique d’entraînement terrible». C’est en tout cas ce qu'a raconté le nouvel entraîneur de la Roma au sujet du prodige de la sélection belge, un joueur qu’il a côtoyé au quotidien lorsqu’il entraînait le le club anglais de Chelsea.

Consultant de la chaîne TV britannique Talksport durant l’Euro, l’entraîneur portugais de 58 ans n’a pas hésité à tacler son ex joueur. «La vérité, c’est ce que vous voyez de lui. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement», a dit le Special One, avant de poursuivre: «quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent.»

L’entraîneur portugais a toutefois souligné qu’Eden Hazard (30 ans), qui a perdu sa place de titulaire chez les Diables rouges, est quelqu’un de «très calme et est totalement concentré sur sa famille, sur ses enfants, sur ses proches. Il a une vie très calme». Avant de rajouter une petite pique pour la route: «mais il vient sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup».

«La Belgique va terminer l'Euro avec un Hazard au sommet»

Si Jose Mourinho estime qu’Eden Hazard n’est pas le plus assidu à l’entraînement et manque de professionnalisme, le coach portugais voit tout de même le talentueux joueur du Real Madrid (re)gagner ses galons de titulaire en cours de tournoi. «Il est sur le banc en ce moment. Mais il sera prêt à sortir du banc pour gagner des matchs. Donc je crois que la Belgique va terminer l’Euro avec Eden Hazard titulaire et probablement au sommet de son art», a pronostiqué le Special One. Piquant: si Eden Hazard est actuellement remplaçant avec la Belgique, son frère cadet Thorgan Hazard a quant à lui gagné ses galons de titulaire…

Lundi, les Belges déjà qualifiés (deux victoires, six points) affrontent la Finlande pour leur troisième et dernier match de la phase de poule. Avec un très, très grand Eden Hazard cette fois-ci?

(L'essentiel)