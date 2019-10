«Le FC Metz, c’est un chapitre qui est terminé»

L’essentiel: Le Portugal devant 50 000 personnes, c’est une rencontre exceptionnelle qui vous attend…

Vincent Thill, milieu de terrain du Luxembourg: Oui, c’est un très gros match. Il faudra profiter du moment présent et tout donner pour espérer quelque chose…

Il y aura plusieurs joueurs de ballon en face. Est-ce un match pour vous ?

C’est vrai que je prends davantage de plaisir quand ça joue que quand il y a des duels. Après cela ne veut pas dire que je n’aime pas me battre. J’aime jouer. Mais qu’importe l’adversaire, je dois apporter le meilleur de moi-même. Que ce soit le Portugal ou une autre équipe en face.

Cristiano Ronaldo sera présent…

C’est une légende, un travailleur, l’un des meilleurs joueurs du monde. J’avoue qu’à la base, j’étais plus fan de Lionel Messi, mais aujourd’hui je suis impressionné par la mentalité de travailleur de Ronaldo. J’aimerais prendre exemple sur lui. Cela fait forcement plaisir de l’affronter. En jouant face à ce type de joueur, on peut mesurer à quel niveau on est, savoir si on prêt, voir ce qui nous manque…

Comment se passe le début de saison avec Orléans en Ligue 2?

J’ai manqué de réussite en termes d’efficacité, je touche le poteau il y a deux semaines… Car j’essaie d’être décisif à chaque match, même si ce n’est pas toujours possible. La Ligue 2 est beaucoup plus physique que le National. Ça va tout le temps à 100 à l’heure. Il n’y a pas trop de possessions.

Vous êtes prêté par le FC Metz avec qui vous êtes sous contrat jusqu’en 2021. Espérez-vous encore vous y imposer?

Je n’y pense plus. C’est un chapitre qui est terminé. En tout cas je l’ai mis de côté. Après je continue à les suivre. J’ai notamment vu leurs dernière prestation contre Brest (NDLR: défaite 2-0).

Quels sont vos objectifs pour cette saison ?

De passer un cap. Les statistiques, c’est ce qu’il y a de plus important. C’est pourquoi je vais essayer de marquer le maximum de buts et de faire le plus de passes décisives possibles.

(De notre envoyé spécial à Lisbonne, Thomas Holzer)