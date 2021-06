L'Euro démarre, un tournoi pas comme les autres

Vingt-quatre prétendants, un ballon sphérique et un virus pour l'empêcher de tourner rond: l'Euro qui s'ouvre le 11 juin dans un format paneuropéen inédit, promet une belle bagarre pour détrôner le Portugal de Cristiano Ronaldo... à condition de dribbler la pandémie de Covid-19. Cinq ans après le triomphe portugais en France, les meilleures nations du continent rêvent de s'inviter à leur tour au panthéon, à commencer par la France et ses champions du monde, la Belgique et sa génération dorée, l'Angleterre et son insolente jeunesse, voire le Portugal lui-même.

34 millions pour le champion



Pour le football européen, l'Euro est aussi un enjeu financier. Une sélection battue à chaque rencontre touchera ainsi 9,25 millions d'euros, tandis que le champion empochera jusqu'à 34 millions d'euros. C'est une augmentation de 23% par rapport à l'Euro 2016.

«Nous sommes candidats à remporter le titre», a d'ailleurs prévenu le sélectionneur portugais Fernando Santos. Lui et ses 23 homologues rêvent tous d'atteindre la finale, programmée le 11 juillet au mythique stade de Wembley. Mais avant que le ballon ne commence à rouler lors du match d'ouverture Turquie-Italie, le vendredi 11 juin à Rome, cette 16e édition du championnat d'Europe aura connu les pires difficultés, entre un format international inédit et une crise sanitaire mondiale qui a provoqué un report d'un an.

Un double défi logistique qui n'empêchera pas le ballon de rouler, et toute l'Europe de chavirer.

(L'essentiel)