David Villa accusé de harcèlement sexuel à New York

Le New York City FC a annoncé mercredi qu'il allait enquêter sur des allégations de harcèlement sexuel, faites par une ancienne stagiaire du club évoluant en Ligue nord-américaine (MLS), contre son ancien attaquant espagnol David Villa, qui réfute fermement ces accusations.

«Le New York City Football Club a pris connaissance des allégations d'une ancienne stagiaire en les voyant sur les réseaux sociaux, a indiqué le club, dans un communiqué. Nous prenons cette question extrêmement au sérieux et nous ne tolérons aucun harcèlement de quelque nature que ce soit dans aucun secteur de notre club. Nous avons immédiatement ouvert une enquête sur l'affaire». Se faisant appeler Skyler B sur Twitter, l'accusatrice a dénoncé la semaine passée le comportement supposé de Villa, champion du monde avec l'Espagne en 2010, du temps où il évoluait au sein du NYCFC, entre 2015 et 2018.

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

«Je pensais avoir l'opportunité d'une vie quand j'ai obtenu ce stage. Ce que j'ai obtenu, c'est que David Villa me touchait tous les putains de jours et que mes patrons pensaient que c'était un super ressort comique. Les femmes assez courageuses pour raconter leurs histoires à voix haute sont mes héroïnes. Un jour», a-t-elle écrit. «Le harcèlement que j'ai subi au NYCFC était si grave que maintenant l'idée du sport professionnel me terrifie. Rester dans l'environnement des athlètes me terrifie. Je change de carrière parce que les saloperies qu'ils m'ont fait ont ruiné mes rêves», a-t-elle ajouté.

A lot of the Washington Post report was troubling but this part has stuck with me quite a bit. Gershman is accused of verbal abuse and sexual harassment. When asked about these claims, his response is “I barely even remember who she is.” Then half-ass apologizes for verbal abuse. pic.twitter.com/a0sbhNvsS6 — Zach Harper (@talkhoops) July 17, 2020

L'ancien buteur du Valence CF et du FC Barcelone, s'est défendu de tout comportement déplacé. «Je m'oppose fermement aux accusations portées à mon endroit sur Twitter. Ces accusations sont entièrement fausses et je les réfute, a-t-il déclaré mercredi, dans un communiqué. Il est difficile de comprendre pourquoi cela n'a pas été soulevé auparavant si quelqu'un se sentait mal à l'aise à tout moment». Villa, 38 ans, assure n'avoir jamais entendu parler des «vagues accusations» de la victime présumée durant son passage au club.

David Villa, qui a également remporté l'Euro 2008 avec la Roja dont il est le meilleur buteur de l'histoire (59) et la Ligue des champions avec le Barça en 2011, a rejoint le NYCFC en 2015. En quatre saisons, il n’a remporté aucun titre, sinon celui à titre individuel de meilleur joueur de la ligue 2016. Après une ultime saison au sein de l'équipe japonaise Vissel Kobe, il a pris sa retraite l'an passé.

(L'essentiel/afp)