Les clubs anglais se retirent du projet Super Ligue

Après Manchester City en début de soirée, Liverpool, Manchester United, Tottenham et Arsenal ont annoncé mardi se retirer du projet controversé de Super Ligue européenne dissidente, dans des communiqués distincts.

«Après vous avoir écouté, ainsi que la communauté élargie du football ces derniers jours, nous nous retirons de la Super Ligue envisagée. Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela», ont même tweeté les Gunners d'Arsenal, alors que Chelsea, dernier club anglais encore impliqué, devrait bientôt leur emboîter le pas, selon les médias.

Manchester City a été le premier à céder, annonçant dans un communiqué avoir «formellement lancé la procédure pour se retirer du groupe chargé de développer le projet de Super Ligue européenne».

L'Atlético Madrid aussi?

Un retournement de situation dont le président de l'UEFA Aleksander Ceferin s'est aussitôt félicité. «Je suis ravi d'accueillir le retour de City dans la famille du football européen», s'est-il réjoui, saluant la «grande intelligence» et le «courage» de cette défection, dans des déclarations transmises à l'AFP.

Après ces annonces, il ne resterait que six clubs impliqués dans la Super Ligue: le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus. Mais cela pourrait ne pas durer. En Espagne, d'autres informations de presse évoquaient le retrait à l'étude de l'Atlético Madrid et une réunion en visioconférence des clubs rebelles.

