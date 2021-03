À 17 ans, il habille la Premier League

Il s’appelle Fedor Makarov et à 17 ans, il a trouvé un sacré bon filon. Basé à Londres, le jeune homme est devenu «personal shopper» pour des stars de Premier League. Pendant la pandémie et la fermeture des magasins, son business a explosé.

Plus connu - dans le milieu des jeunes footballeurs anglais - sous le nom de sa marque Fedor Sneaks, il a équipé de vêtements de grandes marques des joueurs comme le milieu de terrain d’Arsenal Émile Smith Rowe (20 ans), Billy Gilmour (19 ans) et Reece James (19 ans) de Chelsea, ainsi que Mason Greenwood (19 ans) de Manchester United.

«Je suis honnête, je ne souhaite absolument pas que les magasins ouvrent à nouveau. Je ne pensais pas que les footballeurs auraient eu besoin de vêtements ou de baskets pendant la pandémie, mais les affaires ont été florissantes. il y a des jours où je n’ai même pas pu terminer mes commandes, c’était fou», a déclaré Fedor Makarov à SunSport.

Le jeune entrepreneur a officiellement créé Fedor Sneaks en 2017, mais il revend des baskets depuis l’âge de douze ans.

«J’ai vite conclu que si je voulais moi-même de belles baskets, je devais les acheter et les revendre à profit. J’avais l’habitude de camper pendant 24 heures devant un magasin lorsqu’il y avait une sortie exclusive. Je pouvais alors me faire plus de 45 euros par paire. Maintenant, j’ai des gens qui font la queue pour moi.»

L’un des premiers footballeurs à avoir fait appel aux services de Fedor est le milieu de terrain écossais des Blues, Billy Gilmour. Le fait d’avoir montré ses achats sur Instagram a lancé la machine.

Le défenseur de Manchester United, Aaron Wan Bissaka (23 ans), est un autre client de Fedor.

L’ancien joueur de Crystal Palace s’est même assuré de passer une commande, quelques heures avant son transfert chez les Red Devils.

«Avant de partir pour United, Aaron voulait des vêtements. Il m’a dit écoute, je suis à Londres. C’est mon dernier jour ici. Qu’est-ce que tu as? Je lui ai littéralement envoyé tout ce que j’avais, et le soir même, je l’ai rencontré et il m’a acheté des articles.»

Son ancien coéquipier, Patrick van Aanholt (30 ans), pourtant plus tout à fait un teenager s’est lui aussi laissé tenter.

Après son magasin virtuel présenté sur Instagram et vendu sur son site web, la prochaine étape de l’entrepreneur sera d’ouvrir sa propre boutique et… de peut-être accrocher à son palmarès un top joueur de Premier League.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)