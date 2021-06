L’Euro 2020 réchauffe les cœurs à Merl

L’entrée en lice du Portugal conjuguée au grand choc de l’Euro, France-Allemagne, le tout copieusement arrosé d’une météo estivale: il n’en fallait pas davantage au Bar national à Merl et son espace en plein air face à l’écran géant pour exulter. Associé au Théâtre national de Luxembourg (TNL) et, pour l’occasion, au Crossfire et à Oscar’s Dinner, le Bar national pouvait accueillir jusqu’à 200 personnes pour les retransmissions, par grappes de dix pour chaque table.

Parfaite dans son rôle de chauffeuse de salle, la sélection portugaise avait bien fait monter l’atmosphère en dominant la Hongrie 3-0 en fin de match. Même si Nuno, 43 ans, lançait que «gagner n’est pas le plus important. On est ici pour l’ambiance», avant d’admettre, soulagé, au coup de sifflet final que «c’était super important de gagner, car nous sommes dans une groupe super difficile». À l’inverse, Ambrus, 36 ans, d’origine hongroise était «déçu. Il aurait fallu arrêter le match à 10-15 minutes de la fin, c’aurait été parfait. Le résultat final est trop lourd».

Problème technique

Une demi-heure avant le début de France – Allemagne, c’est la cohue. La jauge de 200 personnes déborde allègrement, le patron des lieux, Ture Hedberg doit jouer les policiers entre ceux qui ont réservé et ceux qui ne l’ont pas fait et tentent de resquiller. L’ambiance monte de plusieurs crans. L’importance du choc du soir est palpable. Copains du quartier, Philippe «le Français», 35 ans, et Christophe «l’Allemand», 33 ans, sont assis côte à côte, maillot des Bleus sur le dos pour l’un, de la Mannschaft pour l’autre. «C’est génial, c’est juste dommage que ce soit limité en place», lancent-ils à l’unisson.

20h57, les hymnes nationaux retentissent. Les chevaux sont lâchés… Hélas, un problème technique vient rapidement obturer la partie centrale de l’écran, empêchant de voir clairement le but contre son camp de Mats Hummels après 20 minutes… pour la plus grande déception des supporters des Bleus, privés de ce moment d’extase. «Je retire ce que j’ai dit», plaisante Philippe, «ce n’est vraiment pas bien ici, je ne viendrai plus». Évidemment qu’il reviendra suivre les exploits des Bleus et des autres jusqu’au 11 juillet…

(Jean-François Colin/L'essentiel)