Recadré pour avoir posé avec une bière

Les réprimandes faites au vétéran Claudio Pizarro sont d'autant plus étonnantes qu'à 41 ans, l'attaquant péruvien du Werder Brême sait tout de même comment rester en forme pour évoluer au plus haut niveau à un âge avancé... Mais la situation de son club, actuellement avant-dernier, oblige les dirigeants du Werder à la vigilance.

Pizarro n'avait pourtant pas fait grand-chose de mal, lors de la petite trêve qui permet aux joueurs du championnat allemand de se ressourcer avant la deuxième partie de saison. Le joueur avait simplement publié un selfie en train de s'enfiler une bière sur un bateau, au fin fond de la Thaïlande. Mais voilà, avec les réseaux sociaux, tout va un peu trop vite désormais

«Chaque joueur a le devoir de faire tout ce qu'il faut pour son corps. Tout le monde doit être extrêmement professionnel. Nous en parlerons certainement avec lui. Je ne dirais pas que je me fiche des effets extérieurs, mais le signal envoyé en interne est beaucoup plus important pour moi. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise idée de prendre des vacances, de bronzer et de se relaxer. Ça m'est égal qu'il y ait une canette de bière. Mais vous devez être conscient que vous envoyez un signal qui n'est pas optimal, surtout pour les jeunes joueurs», a balancé son entraîneur Florian Kohfeldt.

«La photo est malheureuse dans notre situation», a quant à lui appuyé le directeur sportif Frank Baumann. Reste qu'aucune sanction ne sera prise à l'encontre du joueur et heureusement! Si on ne pouvait plus en boire une tranquillement au pays de la Fête de la bière, cela signifierait que le monde ne tournerait vraiment plus rond.

(L'essentiel)