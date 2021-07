Le Swift prêt à braver les éléments face à Domzale

Battu (1-0) à l'aller en Slovénie, Hesperange compte aller chercher un exploit et la qualification pour le 2e tour de la Ligue Europa Conférence, mais encore faudra-t-il que la pelouse du stade Josy-Barthel soit praticable. Les fortes pluies de mercredi ont forcé le Swift à s'entraîner sur son terrain du stade Alphonse-Theis et la situation ne semble pas en voie de s'arranger d'ici au coup d'envoi, prévu ce jeudi soir à 20h.

Dans l'attente, les hommes de Vincent Hognon ont préparé ce match retour du mieux qu'ils le pouvaient, déplorant seulement l'absence de Cédric Sacras, touché à la cuisse. Le contenu de la rencontre de la semaine dernière leur a donné confiance, face à une équipe habituée des tours de qualification européens. «On a vu qu'on était en capacité de se qualifier, estime l'entraîneur du Swift, Vincent Hognon. On a su être à la hauteur avec aussi peu de préparation. Il faudra montrer de l'ambition».

«Tenir le ballon»

Avec deux tirs sur les poteaux et une fin de match séduisante, les 3es de la dernière BGL Ligue se sont donné les moyens de croire à une qualification pour rejoindre Dudelange, qui entrera dans la nouvelle compétition au 2e tour, et le Fola, reversé après son humiliation face aux Gibraltariens de Lincoln mardi (5-0).

«On va devoir tenir un peu plus le ballon qu'on ne l'a fait à l'aller, estime Hognon. On leur a posé des problèmes sur nos attaques rapides, mais on a moins bien travaillé sur les attaques placées». En cas de victoire, Hesperange affrontera la semaine prochaine les Finlandais du FC Honka ou les Féroïens du NSI Runavik.

(Tom Vergez/L'essentiel)