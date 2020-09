Cristiano Ronaldo passe la barre des 100 buts

Tout le Portugal l'attendait. Il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour qu'un nouveau chapitre de sa légende soit écrit. Cristiano Ronaldo a marqué son 100e but en 165 sélections à la 45e minute, lors de Suède-Portugal, en Ligue des Nations, mardi. Un coup franc en pleine lucarne, qui plus est!

Pas toujours adroit dans cet exercice, le quintuple Ballon d'Or n'a, cette fois, laissé aucune chance au gardien à 25 mètres. Juste avant, le Suédois Svensson était expulsé pour un deuxième carton jaune après avoir provoqué la faute qui a entraîné le coup-franc.

Et puisque la star portugaise ne fait jamais les choses à moitié, elle en a profité pour enchaîner avec un 101e but en deuxième mi-temps (72e). Un doublé qui a permis au Portugal de battre la Suède (0-2) et de conforter sa place en tête du groupe 3 devant la France, à la différence de buts. CR7, pour sa part, se rapproche à 35 ans un peu plus du record absolu de l'Iranien Ali Daei (109 buts).

(th/L'essentiel)