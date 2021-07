Que font les stars de l'Euro pendant les vacances?

Bien évidemment, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba ou encore Robert Lewandowski auraient préféré disputer la finale du Championnat d’Europe, ce dimanche à Wembley. Mais leurs équipes nationales ont été éliminées. Après une longue saison, marquée par la pandémie et les bulles sanitaires, ces joueurs bénéficient de vacances bien méritées. Petit détour par les réseaux sociaux pour voir comment ils passent leur temps.

Cristiano Ronaldo

Meilleur buteur de l’histoire de la compétition, CR7 se prélasse sur son yacht avec sa compagne et ses quatre enfants. Le Portugais écrit en commentaire: «Il est temps de me reposer avec mes proches». Sur une autre photo, on le voit allongé sur une chaise longue, en train de profiter du soleil.

Kylian Mbappé

La star du PSG se trouve à Mykonos (Grèce). Pas pour s’entraîner aux penalties, mais pour se faire plaisir dans des restaurants. Une future reconversion professionnelle en vue?

Paul Pogba

Pour oublier l’élimination face à la Suisse, Paul Pogba a pris la direction de Miami. Et pour aller en boîte, quoi de mieux que d’être accompagné par Ronaldinho? Paulo Dybala (Juventus), non sélectionné pour la Copa America, et Blaise Matuidi (Inter Miami) étaient également de la party.

Robert Lewandowski

Pour la Pologne, le tournoi s’est arrêté lors de la phase de groupes. Le buteur du Bayern a choisi Majorque pour se détendre avec sa femme et ses enfants. Dans une de ses publications, il écrit: «Les meilleurs jours avec mes deux filles préférées».

Gareth Bale

Sans surprise, le Gallois se concentre sur le golf. Il fait la promotion du Wales Open. Son avenir footballistique est en revanche assez flou. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à l’été prochain, il n’entre pas dans les plans des Merengue.

La situation compliquée de Bale a suscité l’intérêt de Schalke 04: «Gelsenkirchen est prêt à t’accueillir, Gareth», a plaisanté le club de la Ruhr sur Twitter, en mettant notamment une vue aérienne d’un parcours de golf en photo.

Mats Hummels

Quoi de mieux pour se détendre que de chambrer ses coéquipiers? Le défenseur du Borussia Dortmund a publié une photo de lui en commentant: «Lorsqu’on passe trop de temps sur l’Insta d’Erling Haaland», en faisant référence aux tenues excentriques du Norvégien ces dernières semaines.

(L'essentiel/Sven Forster, Nils Hänggi/pac)