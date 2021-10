N’Golo Kanté, l’antistar, a encore frappé

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, champion du monde avec la France, N’Golo Kanté est l’une des stars de Premier League. Ce statut ne semble pas le toucher. Celui qui a souvent été décrit comme le footballeur professionnel le plus humble et le plus gentil a une nouvelle fois démontré qu’il ne changeait pas.

Il vient d’être pris en photo dans un établissement de restauration rapide servant des pizzas. Habillé d’un jean et d’un pull noir, il a fait un heureux, son serveur. Il a posé avec lui pour des selfies.

Le milieu des Blues a ensuite signé des serviettes de table et a serré la main du personnel.

Un type normal qui fait ses courses

En fait N’Golo Kanté a gardé les mêmes habitudes que durant sa jeunesse. Il continue à faire ses courses dans un supermarché discount. En Angleterre, il a opté pour la chaîne Asda. Suite à sa rencontre avec le Français, Sarfaz Ahmed, un autre client, avait déclaré sur Twitter: «Je suis sorti pour faire quelques courses et regardez qui j’ai rencontré par hasard. Kanté, quel joueur et quel être humain! Il a très gentiment pris une photo avec moi et a été si poli. Il a écouté patiemment ce que j’avais à dire, si humble pour un joueur de cette classe!»

L’international français contrairement à la majeure partie de ses coéquipiers n’a pas la folie des voitures. Il se déplace toujours au volant de sa Mini Cooper.

Un matin, il est d’ailleurs arrivé en retard à l’entraînement. Suite à un accrochage - sa voiture en portait encore les traces – il avait pris le temps de faire des photos avec des fans qui avaient assisté à la scène.

Il avait mangé un poulet curry chez l’habitant

Lorsque Kanté a manqué son train Eurostar pour rentrer en France, il a cherché sur Google la mosquée la plus proche de la gare St Pancras de Londres, pour prier. Un fan d’Arsenal, Badlur Rahman Jalil, l’a reconnu sur place et a expliqué comment cela s’est terminé, lorsque le joueur est revenu chez lui pour regarder Match of the Day. «Je suis allé à la mosquée le samedi soir pour prier et nous avons simplement prié ensemble. L’enseignement islamique veut que l’on invite des personnes à dîner chez soi, alors je lui ai demandé. Il nous a dit que de toute façon il était seul et qu’il allait rentrer chez lui. Alors, il est venu. Il suivait un régime protéiné, alors nous avons mangé un poulet au curry. Il a même pris une tasse de thé. Il nous a tous battus à FIFA et ensuite nous avons regardé Match of the Day. C’était une soirée vraiment sympa.»

L’international français n’en démord pourtant pas. Il ne veut pas qu’on dise de lui qu’il est gentil. «Je suis juste un gars normal. Il n’y a pas besoin de dire que je suis le plus gentil ou le plus sympathique. Je suis juste un joueur comme les autres. Je pense que parfois, c’est exagéré. Ce n’est pas nécessaire. Il y a d’autres personnes comme ça dans le football.»Sportivement, Kanté a repris l’entraînement. Il a été écarté des terrains pour les rencontres de Chelsea face à la Juventus et Southampton, ainsi que lors de la victoire de la France en Ligue des nations.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)