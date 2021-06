Bocelli ouvre l'Euro, mais la star, c'est le public

#Euro2020

Une grande voix pour un grand évènement, avec la prestation divine d'Andrea Bocelli ???????? lors de la cérémonie d'ouverture.



Suivez le match Turquie-Italie en direct sur TF1 ▶ https://t.co/4uUmqNEwrv pic.twitter.com/NxjGDiDE6H — TF1 (@TF1) June 11, 2021

Alessandro Nesta et Francesco Totti en costumes, Andrea Bocelli en grande voix et des feux d'artifice des grands soirs: la cérémonie d'ouverture de l'Euro n'a pas manqué d'étincelles mais les vraies stars c'étaient les supporters, de retour dans les gradins.

En centre-ville autour de l'Obélisque de la Piazza del Popolo pendant toute la journée, puis aux abords du Stadio Olimpico avec drapeaux et fumigènes et enfin installés façon «puzzle» dans l'immense enceinte, afin de préserver l'indispensable distanciation. Avec des maillots bleus de l'Italie ou ceux rouges de la Turquie. Avec surtout le même sourire derrière les masques et la même envie - immense - de retrouver les stades.

Avant le match d'ouverture, Nesta et Totti avaient été chargés d'accueillir ces 15 à 16.000 supporters admis dans un Stadio Olimpico qui n'avait pas vu de tifosi depuis bien longtemps, avant la pandémie de coronavirus qui a reporté l'Euro d'un an.

Pour cette soirée particulière, même les deux ex-stars des clubs rivaux de la Lazio et de la Roma avaient été appelés à s'unir derrière la Nazionale.

Mais la légende des Giallorossi et la figure des Laziali ont été discrets. La cérémonie d'ouverture a été principalement animée par le ténor Andrea Bocelli, qui a mis du coeur pour interpréter «Nessun Dorma», tiré de l'opéra Turandot de Puccini devant de grands ballons représentant les 24 pays engagés dans une «chorégraphie verticale» avec des danseurs. Avant une performance virtuelle de Martin Garrix, Bono et The Edge.

«On a roulé quinze heures!»

Dans les tribunes, l'ambiance n'avait pas attendu Bocelli et les hymnes, joyeusement entonnés de toutes parts, pour monter de quelques degrés, 1h20 avant le match quand les joueurs de l'équipe d'Italie, avec leurs élégants costumes à la veste ciel étaient venus inspecter la pelouse.

Grosse ovation malgré un stade peu rempli et l'inévitable refrain de «Seven Nation Army» qui accompagne les exploits de l'équipe d'Italie depuis sa victoire à la Coupe du monde en 2006.

Car l'envie des supporters compensait largement leur nombre, limité à moins de 25% de la capacité du stade

«On a roulé quinze heures en voiture! C'était important d'être là, on ne voulait pas manquer ce match», expliquait Berkan, 24 ans, un supporter turc venu avec un ami de Düsseldorf, croisé aux alentours de l'Olimpico trois heures avant le match.

Fabrizio, 38 ans, supporteur toscan, n'est lui pas moins heureux que Lupo, 6 ans, qui l'accompagnait avec des maillots bleus de rigueur pour le père et le fils: «C'est évidemment une belle sensation d'être ici, je n'ai plus vu un match en vrai depuis 2019...»

«C'est magnifique de pouvoir supporter notre pays lors d'un match inaugural. Le score? 3-1 pour nous, mais la Turquie est une belle équipe...», ajoute-t-il avant de filer vers les entrées, où les supporters devaient présenter des certificats de vaccination ou de guérison du Covid-19, ou un test négatif de moins de 48 heures.

«Le stades rouvrent enfin, même si c'est à 25%, mais c'est un moyen de repartir pour le futur championnat», veut aussi croire Nicola, autre supporter italien conscient d'avoir été "chanceux" de garder sa place après le tirage au sort effectué il y a quelques semaines.

(L'essentiel)