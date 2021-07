Les vacances grand luxe des Anglais après la défaite

Après les larmes, le réconfort. Les stars des «Three Lions» profitent actuellement de vacances bien méritées après une fin d'Euro frustrante, marquée par une défaite à domicile aux tirs au but en finale contre l'Italie. Excellent durant la compétition avec trois buts marqués et des actions décisives, l'attaquant Raheem Sterling s'est offert quelques jours dans un yacht à 50 000 euros la semaine.

Au programme, repos en famille, champagne et toboggan avec les enfants. La star de City n'est pas la seule à se délecter de vacances en bateau dans les destinations paradisiaques. Ses coéquipiers ont, eux, choisi l'une des stations balnéaires les plus populaires d'Europe. Direction Mykonos pour Declan Rice, Mason Mount, Luke Shaw ou encore Jack Grealish. Si ce dernier a fréquenté les clubs pour se remettre de ses émotions, les deux premiers cités ont fait une partie de basket sur leur yacht... Tout est possible lorsqu'on est une star du ballon rond!

Même subir l'idiotie d'une partie raciste de la population. Marcus Rashford et Jadon Sancho peuvent en témoigner. Les deux Anglais ont été visés par des messages racistes sur les réseaux sociaux après leur tir au but manqué en finale. Après ces moments difficiles, les deux joueurs de Manchester United ont décidé de partir loin en s'envolant pour les îles Turks et Caïques, un territoire britannique dans les Caraïbes. Pour cela, les deux footballeurs ont pris place à bord d'un jet privé avec sushis et alcool à volonté. Bonnes vacances à eux!

(th/L'essentiel)