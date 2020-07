Ces joueurs sont les mieux payés...à ne pas jouer

Les salaires des joueurs de Premier League sont élevés et c’est un secret pour personne. Dans le championnat anglais, ceux qui chauffent le banc plus souvent qu’ils n’usent leurs crampons gagnent aussi pour certains de très jolies sommes.

C’est le cas par exemple du milieu espagnol de Manchester United Juan Mata, qui a débuté seulement huit rencontres cette saison (19 matches au total et 752 minutes de jeu), malgré un salaire d’environ 160 000 pounds par semaine (soit près de 175 000 euros).

Il s’agit du remplaçant ou «Sub» le mieux payé de Premier League, selon ESPN, puisqu’il a amassé 5,3 millions de livres (5,8 millions d'euros) pour le temps passé à chauffer le banc des remplaçants cette saison.

