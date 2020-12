Klopp marque un peu plus l’histoire de Liverpool

La gifle infligée par Liverpool à Crystal Palace, ce samedi (0-7), est historique à plus d’un titre. Non seulement il s’agit de la plus large victoire des Reds à l’extérieur en première division, mais elle a aussi permis à Jürgen Klopp d’entrer un peu plus dans les annales du club.

Comme l’a révélé Opta, l’Allemand est devenu l’entraîneur de Liverpool le plus victorieux en Premier League, donc à partir de 1992. Face à Crystal Palace, ses joueurs lui ont offert son 127e succès en championnat depuis son arrivée sur les bords de la Mersey, en octobre 2015.

Cela lui permet de devancer Rafael Benitez (126 victoires en 228 rencontres). Le podium est complété par Gérard Houllier (112 victoires en 228 matches), décédé cette semaine.

127 - This was Jürgen Klopp’s 127th league victory in charge of Liverpool, overtaking Rafael Benítez (126) as the Reds boss with the most wins in Premier League history. Icon. pic.twitter.com/NR7AM7o51N — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020

Jürgen Klopp, lui, n’a eu besoin que de 196 matches pour s’emparer de la tête de ce classement. Soit un ratio de victoires de 65%, contre 55% pour Benitez et 49% pour Houllier.

Cette statistique assoit sa place dans la hiérarchie des entraîneurs de Liverpool. Mais s’il a replacé le club parmi les meilleurs d’Europe et remporté le championnat d’Angleterre ainsi que la Ligue des champions, Klopp ne compte pour l’instant «que» quatre trophées, comme Benitez. Très loin de la référence Bob Paisley (18 titres) et de Bill Shankly (9), à qui il est souvent comparé. C’est moins, également, que Dalglish et Houllier (6 tous deux).

(L'essentiel)