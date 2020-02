Le Paris SG joue à se faire peur à Amiens

Samedi 15 février

Rapidement menés 3-0 à Amiens, les Parisiens ont effectué une spectaculaire remontada pour mener 4-3, avant de finalement concéder le nul 4-4. Herrera a sonné la révolte du leader du championnat juste avant la pause. Koussi, double buteur, et Icardi ont finalement réussi à inverser la tendance. Les hommes de Tuchel pensaient avoir fait le plus dur mais Amiens a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu, grâce à Guirassy.

Le Barça a battu Getafe (2-1) et revient provisoirement à hauteur du leader, le Real Madrid. Antoine Griezmann a ouvert le score pour les Catalans (33e), imité six minutes plus tard par Sergi Roberto (39e). Getafe a réduit la marque un peu après l'heure de jeu, par Angel (2-1, 66e).

Leipzig a battu Brême 3-0 et repris provisoirement la tête de la Bundesliga, avec deux points d'avance sur le Bayern, qui n'aura pas le droit à l'erreur dimanche sur le terrain du mal classé Cologne. Le RB s'est offert une promenade de santé à domicile face au relégable Brême. L'international Lucas Klostermann a ouvert le score (18e), suivi par le Tchèque Patrik Schick (39e), et l'espoir français Nordine Mukiele (46e).

Majorque, 18e de Liga, s'est donné un peu d'air en battant Alavés, 14e, 1-0, but de Cucho Hernandez (63e).

Burnley l'a emporté 1-2 sur la pelouse de Southampton, buts de Westwood (2eà et Vydra (60e), contre une réalisation de Ings (18e).

Vendredi 14 février

Le BVB Dortmund, troisième de Bundesliga, a dynamité le 9e, l'Eintracht Francfort 4-0, avec des buts de Piszczek (33e), Sancho (50e), Haaland (54e) et Guerreiro (74e). Un succès de bon augure pour le club de la Ruhr à quelques jours d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Le jeune Erling Haaland, arrivé au mercato d'hiver, en est à 9 buts en 6 matchs de Bundesliga. Et il a encore faim!

Le FC Valence et l'Atlético de Madrid ont fait mach nul 2-2. Madrid a mené deux fois, grâce à Llorente (15e) et Partey (43), mais Valence a égalisé à chaque fois par Paulista (40e) et Kongdobia (59e). L'Atlético reste 4e à 12 points du leader et voisin, le Real Madrid.

Le troisième de Premier League a échoué à ravir la deuxième place du classement à Manchester City, concédant le nul 0-0 à Wolverhampton. Leicester conserve donc un point de retard sur City et 23 sur Liverpool, qui se déplace chez la lanterne rouge samedi à 18h30.

Monaco a battu Montpellier 1-0, but de Slimani (52e), effectuant ainsi une belle opération au classement. Le club de la Principauté remonte en effet à la 5e place, à 2 points du 4e Lille et à 3 points de Rennes, qui occupe la troisième place du podium, qualificative pour la Ligue des champions.

