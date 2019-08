Radja Nainggolan a écouté son cœur

Débarqué l'été dernier à l'Inter de Milan, Radja Nainggolan ne devrait pas rester bien longtemps en Lombardie. Le Belge de 31 ans, qu'on avait un peu vite envoyé en Chine, est sur le point de retourner au pied de la Botte. Devenu indésirable à San Siro après une saison marquée par plusieurs frasques, il devrait finalement privilégier Cagliari pour des raisons familiales. C'est en Sardaigne, lorsqu'il évoluait de 2010 à 2014, qu'il a connu Claudia, sa femme. La mère de ses enfants Aysha (7 ans) et Malley (bientôt 3 ans) est gravement malade.

Comme elle l'a annoncé il y a un mois sur son compte Instagram, l'Italienne est atteinte d'un cancer. «À compter d'aujourd'hui, je prends une nouvelle voie dans la vie: la chimiothérapie, a-t-elle écrit. Après les nombreuses larmes, il est maintenant temps de combattre cette vilaine bête». Réputé pour un fort caractère, le natif d'Anvers est bien décidé a accompagner son épouse durant son combat avec la maladie qui a déjà coûté la vie de sa mère flamande en 2010. Un décès qu'il a eu beaucoup de peine à digérer d'ailleurs.

Le Belge, qui avait été abandonné peu après sa naissance par son père d'origine indonésienne, n'a pas vécu une enfance facile. Il s'en était confié à ce sujet, auprès de Nina: «J'ai toujours des problèmes autour de la date de sa mort. Il est difficile de perdre la personne la plus précieuse de ma vie. Chaque jour, je pense: "Raja, fais ce qu'elle a fait pour toi". Avant de mourir, elle m'a demandé de prendre soin de ma sœur jumelle (ndlr: Riana) et de la famille. Elle ne connaissait pas mes filles. Je parle souvent de ma mère à Aysha. Je veux qu'elle sache bien qui elle était et ce qu'elle voulait dire pour moi.»

L'ancien Diable rouge, qui a également intéressé la Fiorentina, aurait donc fait part de sa décision au club lombard, qu'il a rejoint l'été dernier. Jeudi soir, un accord aurait ainsi été trouvé entre les dirigeants de l'Inter et le joueur. Ce dernier va donc quitter un club qui va disputer la Ligue des champions, pour en rejoindre un qui va certainement lutter pour le maintien. Mais l'aspect sportif semble bien être passé au second plan...

