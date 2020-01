Cristiano Ronaldo affole à nouveau les statistiques

Jusqu'à quel âge l'hygiène de vie parfaite de Cristiano Ronaldo lui permettra-t-elle de régner sur le football mondial? À bientôt 35 ans, la star de la Juventus ne se trouve en tout cas pas sur le déclin, elle qui a permis à son équipe de conserver la tête de la Serie A grâce à son triplé contre Cagliari (6e) lundi (victoire 4-0).

Mais bien plus que par les trois points qu'elle rapporte, sa performance se distingue à la lumière du nombre incroyable de lignes de statistiques qu'elle lui a permis d'écrire. Par où commencer... En frappant une première fois à la 49e minute, CR7 a inscrit un but dans l'un des cinq grands championnats pour la 18e année consécutive. Une série qu'il avait débuté en 2003, à Manchester United.

56e triplé

À l'exception de l'AS Rome, que la Juve affronte justement dimanche prochain, le Portugais a désormais marqué face à tous les clubs de Serie A qu'il a affrontés. Le tout en dix-huit petits mois, date de son arrivée en Italie.

Encore une pour la forme? La première division italienne est la dixième compétition officielle au sein de laquelle Cristiano Ronaldo parvient à réaliser un coup du chapeau. En ce qui concerne les championnats, la Premier League et la Liga ont également vu des triplés du «spécialiste». L'homme aux 164 sélections avec le Portugal en a fait de même en qualifications pour l'Euro et pour la Coupe du monde ainsi, directement, qu'à la Coupe du monde. Pareil en Coupe du monde des clubs et en Ligue des Nations. Enfin, il faut ajouter à la liste la Coupe du Roi. Rien que ça.

Lundi, Ronaldo a inscrit le 56e hat-trick de sa carrière, soit trois de plus que Lionel Messi. Surtout, il est le premier joueur portugais à inscrire trois buts au cours d'un même match de Serie A.

