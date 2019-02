Plus stressé devant sa console que devant le but

Depuis la Coupe du monde en Russie l'année dernière, l'attaquant français de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, a pris l'habitude de célébrer ses buts avec la fameuse danse «Take The L», issue du mode Battle Royale de Fortnite, un jeu en ligne où jusqu'à 100 joueurs se battent dans des espaces de plus en plus petits pour être la dernière personne debout.

Interrogé par Oh My Goal sur son rapport au jeu vidéo, le champion du monde a comparé ses deux passions. «Je suis plus stressé à l'idée d'obtenir une Victoire Royale sur Fortnite que quand je suis face au but dans la surface de réparation, a concédé Griezmann. Je pense que Fortnite est plus difficile». Voilà qui doit certainement faire plaisir aux gardiens de Liga.

Le média français a également demandé à Griezmann de faire sa sélection de rêve pour un tournoi à cinq joueurs. Les quatre coéquipiers du Français sont les suivants: Ousmane Dembélé (Barcelone), N'Golo Kanté (Chelsea), son partenaire de l'Atlético Diego Godin («Parce qu'il trouve toujours un moyen de tricher pour gagner») et la légende de Manchester United David Beckham, idole de jeunesse du Français.

Cette saison, Griezmann compte, toutes compétitions confondues, 18 buts en 39 matches disputés avec l'Atlético Madrid

(L'essentiel/Sport-Center)