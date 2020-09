Les premiers pas tonitruants de Wiltz en BGL Ligue

C'est une des surprises du début de saison de BGL Ligue. Après cinq journées, Wiltz partage le fauteuil de leader avec Rodange et Dudelange (qui compte un match en moins). Fort de quatre victoires d'entrée, dont le scalp de Pétange, l'équipe ne pouvait rêver de meilleurs débuts. «On aurait signé pour cette entame», précise Dan Huet, le coach.

Une demi-surprise quand on sait qu'au dernier mercato, le club du Nord s'est renforcé avec des joueurs bien connus dans l'élite, comme le gardien international Ralph Schon ou l'ancien capitaine du FC Differdange, David Vandenbroeck. Des joueurs expérimentés venus se greffer à d'autres, déjà au club, comme l'ancien buteur de Dudelange Sanel Ibrahimovic, auteur de quatre buts cette saison. «Il y a encore trois ans, on devait courir après les bons joueurs, maintenant on doit en refuser», souligne Dan Huet, qui a pris en main l'équipe en Promotion Honneur en 2016.

«Le club s'est professionnalisé, nous avons commencé à sanctionner les retards et nous n'avons gardé que les joueurs les plus motivés», poursuit le technicien de Wiltz, qui a aussi investi dans un nouveau stade depuis 2016. Avec un des quatre plus petits budgets, le promu sait qu'il ne jouera pas l'Europe, mais espère se maintenir facilement dans un championnat où le coach est convaincu que «tout le monde peut battre tout le monde».

