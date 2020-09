Un arbitre français de Ligue 1 meurt à 46 ans

La Fédération française de football a annoncé une bien triste nouvelle avec le décès de Sébastien Desiage, arbitre de Ligue 1 et de Ligue 2, jeudi. Touché par une grave maladie, le Français n'avait pas pu officier le moindre match depuis le début de la saison.

«Nous savions que Sébastien Desiage traversait une épreuve de santé depuis plusieurs mois mais sa disparition est un choc. Les arbitres, la Fédération éprouvent une grande tristesse. C’était un homme respecté et apprécié pour ses qualités d’arbitre et d’homme. C’était un passionné et un amoureux du football, du jeu. La fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a témoigné Noël le Graët, le président de la FFF.

Originaire de Saint-Étienne, Sébastien Desiage exerçait au niveau professionnel depuis 2013. Il aura en tout arbitré 84 matches de Ligue 1 et 80 matches de Ligue 2, en plus de rencontres de Ligue Europa et de qualifications pour l'Euro 2016. Le FC Metz lui a notamment rendu hommage dans un tweet.

Le FC Metz a appris avec douleur la disparition de Sébastien Desiage, arbitre de Ligue 1, à l'âge de 46 ans.



Le club grenat tient à adresser ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/Zhn4GkbLQ3 — FC Metz ☨ (@FCMetz) September 10, 2020

(L'essentiel)