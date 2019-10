La terrible boulette de Chanot qui élimine son club

Sale temps pour Maxime Chanot... Déjà piégé par Cristiano Ronaldo en éliminatoire de l'Euro 2020 avec une passe en retrait interceptée, l'international luxembourgeois a remis ça. Cette fois avec son club de New-York City, en play-offs de MLS, mercredi soir.

Pas vraiment sous pression, le défenseur central a tenté une passe en retrait de la tête assez hasardeuse en direction de son gardien de but. Un geste complètement raté que l'attaquant du Toronto FC n'a pas hésité à exploiter. Seul face au gardien, Alejandro Pozuelo n'avait plus qu'à ajuster le dernier rempart new-yorkais...

De quoi se prendre la tête à deux mains pour Chanot, car son club a bel et bien été éliminé à l'issue de cette partie (2-1). À sa décharge, cette erreur est intervenue en tout début de deuxième mi-temps (47e) et ses coéquipiers ont ensuite eu le temps d'égaliser, avant de s'incliner sur un pénalty concédé en fin de match.

En pleine confiance, Pozuelo s'est fendu d'une jolie «panenka» pour le doublé et la qualification surprise contre l'équipe qui avait obtenu le meilleur bilan de la Conférence Est. Une belle saison à laquelle le défenseur luxembourgeois a largement pris part avec une trentaine de matches disputés.

This dude is really something else!@Pozuelo_10 | #TFCLive | #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/EPdMuQASFP