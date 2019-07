Le salaire fou que le PSG offrirait à Mbappé

Partira, ou partira pas? L'avenir Neymar continue d'agiter le mercato du PSG, qui en aurait presque oublié le coup de semonce lancé par son autre star, Kylian Mbappé, à la fin du mois de mai. L'attaquant des Bleus avait alors réclamé plus de responsabilités «au PSG ou peut-être ailleurs».

Une déclaration inattendue qui heureusement pour le club de la capitale française n'a pas abouti au départ du prodige. Mais les dirigeants parisiens ont tout de même saisi le message, et travaillent actuellement en coulisse à verrouiller le contrat de leur pépite.

Un salaire de 50 millions d'euros par an

Face à la concurrence du Real et de Manchester City, une prolongation associée à une revalorisation plus que conséquente pourrait être proposée à Kylian Mbappé. The Sun et El Pais évoquent un salaire de 950 000 euros par semaine, soit 50 millions d'euros par an.

Cela ferait du jeune Français de 20 ans le joueur le mieux payé de la planète. Pour rappel, ce chiffre ne compte ni les primes, ni les revenus publicitaires...

(th/L'essentiel)