Ils ont vécu la victoire des Azzurri en Italie

Plage, soleil et Gazzetta dello Sport en guise de lecture: réveil en douceur sur la côte toscane pour Marco Di Bari, au lendemain de la finale de l’Euro remportée par la Squadra Azzurra. En vacances en famille à Carrara, la ville natale de Federico Bernardeschi et Gianluigi Buffon, le jeune homme originaire de Schifflange a peu dormi, mais il a vécu un moment inoubliable. «Le village était en ébullition. Toutes les cloches des églises sonnaient et il y avait des drapeaux partout», décrit-il. Feux d’artifice, cortèges, klaxons, les scènes de liesse ont animé la nuit dans de nombreuses villes, partout en Italie.

«Ce matin, tout le monde ne parle que de ça dans la rue et tout le monde lit la presse». Il se dit que le joueur de la Juventus Federico Bernardeschi arrivera demain dans la région. Marco a même croisé sa femme et selon ses informations, il pourrait rencontrer le joueur sur une petite plage qu’il a l’habitude de fréquenter. «J’irai faire un tour pour essayer de le voir. Vivre cet événement ici, c’est très spécial», ajoute-t-il.

Plus au sud, à Naples, Antonio avait pris la route seul, de Cessange, pour suivre la finale chez ses parents. 1 500 kilomètres et 15 heures de voyage pour rejoindre le village de Frattamaggiore, où sa mère enseignait l’anglais à un certain Lorenzo Insigne, l’icône du Napoli. «Quand je raconte cette histoire, on ne me croit jamais», sourit l’employé de banque installé au Grand-Duché depuis seize ans. Avec ses amis restés au pays, Antonio a rejoint la place du village de la banlieue de Naples où des milliers de personnes s’étaient rassemblées. «La fête était sublime. On a bu, on a chanté et on a dansé toute la nuit».

(Yannis Bouaraba/L'essentiel )