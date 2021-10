Le Bleus exhortés à «battre la Belgique» jeudi

Le dirigeant a demandé aux joueurs d'être «très motivés» à l'idée de gagner contre les Belges, «un objectif que vous devez avoir tous en tête», selon des propos rapportés à l'AFP.

L'équipe de France, qui a battu les Diables rouges en demi-finale du Mondial-2018, «doit se rapprocher d'eux au classement FIFA», a-t-il affirmé, jugeant «pas logique» qu'il y ait un tel écart entre les Belges, premiers, et les Français, quatrièmes.

Le Graët, attendu jeudi en tribune à Turin, a redit le «respect» et «l'admiration» qu'il portait au groupe actuel, animé par «une génération extraordinaire, qui continue d'évoluer», quelques mois après l'élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro des Bleus entraînés par Didier Deschamps, sacrés champions du monde deux ans plus tôt.

«L'image que vous donnez est formidable» et «je suis très fier de chacun d'entre vous», a-t-il également déclaré depuis le Château de Clairefontaine, avant l'entraînement des Bleus qui s'est tenu en fin d'après-midi.

Un Euro décevant

À deux jours de la demi-finale contre la Belgique, la majorité du groupe a participé à une séance légère, sans mise en place tactique, a-t-on en outre appris auprès de l'encadrement de l'équipe de France. Quatre joueurs (Hugo Lloris, Paul Pogba, Adrien Rabiot et Karim Benzema) n'y ont pas participé pour privilégier la récupération, et non à cause d'un souci physique, a-t-il été précisé.

Les vingt-trois joueurs convoqués devraient tous participer à la séance d'entraînement programmée jeudi après-midi au Juventus stadium.

Le «Final-4» italien, auquel participe également l'Italie et l'Espagne, survient après un Euro décevant pour la France, éliminée en 8es de finale par la Suisse aux tirs au but, et pour la Belgique, sortie en quarts par les futurs champions d'Europe italiens.

