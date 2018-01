Paris étrille Rennes, le FC Metz gagne à Dunkerque

Edinson Cavani et Javier Pastore, revenus en retard de la trêve internationale, ont manqué une belle fête: les Parisiens se sont régalés à Rennes, qu'ils avaient déjà rossé 4-1 en championnat et à qui ils ont encore passé six buts dimanche soir (6-1). Kylian Mbappé, décidément toujours pressé, a frappé le premier (9e) sur un caviar de son capitaine Thiago Silva, avant d'y aller de son doublé (75e), comme Neymar (17e, 43e) et l'Argentin Angel Di Maria (23e, 74e).

Les résultats de dimanche



Strasbourg - Dijon 3-2 ap

Angers - Lorient 0-2

Granville - 2-1 ap

Marseille - Valenciennes 1-0

Saint-Étienne - Nîmes 2-0

Dunkerque - Metz 2-4

Vannes - Saint-Brieuc 1-1 (t.a.b 3-5)

Senlis - Nantes 0-4

Sochaux - Amiens 6-0

Still - Troyes 0-1

Fleury - Biesheim 0-1

ESSG - Épinal 1-2

Rennes - PSG 1-6

Le FC Metz a commencé l'année 2018 comme il avait terminé la précédente: par une victoire. Les Messins se sont imposés ce dimanche après-midi quatre buts à deux à Dunkerque, un club de National (3e division française), dans le cadre des 32e de finale de Coupe de France. Les Grenats ont ouvert le score en fin de première mi-temps, avant de faire le break en début de 2e. Mais les Dunkerquois ont réduit le score à la 71e minute. Dans une partie animée et riche en buts, le FC Metz a ensuite repris le large avec deux nouvelles réalisations. Dunkerque ne s'est pas avoué vaincu et a inscrit un deuxième but.

Bordeaux humilié

Dans le même temps, Sochaux, qui évolue en Ligue 2, a ridiculisé Amiens, pensionnaire de l'élite, en l'écrasant six buts à zéro. Plus tôt dans la journée, le petit club de Granville, qui évolue en National 2, la quatrième division française, a aussi créé la surprise en éliminant des Girondins de Bordeaux en plein cauchemar (2-1 a.p.).

Marseille a dû attendre la prolongation pour faire craquer Valenciennes (1-0 a.p.), mais le but de Jordan Amavi lui a évité de commencer l'année par un couac en Coupe de France contre une équipe de Ligue 2. Grâce à une des montées de son arrière gauche à la 103e minute, l'OM reste en course dans la plus vieille compétition du pays, dont il a été dépossédé du record de victoires par le PSG (10 contre 11). Deux autres équipes de L1 ont mordu la poussière. Angers s'est incliné (2-0) sur sa pelouse face à Lorient (L2), tandis que Strasbourg a pris le meilleur sur Dijon en prolongation (3-2) dans une rencontre entre équipes de l'élite.

(L'essentiel/AFP)