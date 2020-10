Que se passe-​​t-​​il entre Courtois et la Belgique?

Le gardien de but du Real Madrid, le Belge Thibaut Courtois, n'est pas «apte physiquement» à disputer les prochains matches des Diables Rouges, a annoncé la Fédération belge jeudi. «Thibaut Courtois quittera le centre d'entraînement après sa visite médicale. Il n'est pas apte à jouer», indique sur Twitter le compte officiel de la sélection belge qui dispute des matches ce jeudi face à la Côte d'Ivoire, dimanche en Angleterre et mercredi en Islande, ces deux derniers matches comptant pour le Ligue des nations.

Ce forfait étonne de nombreux observateurs. Courtois étant apparu en pleine forme le week-end dernier en Liga face à Levante. Selon plusieurs médias belges, ce forfait interviendrait dans un contexte de tension entre la Fédération belge et le Real. Le mois dernier, alors qu'il était toujours convalescent, Eden Hazard avait été convoqué par la sélectionneur espagnol de la Belgique Roberto Martinez. Une décision peu appréciée par les dirigeants du Real.

