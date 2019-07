Griezmann n'échappe pas aux pressions du Barça

L'attaquant Antoine Griezmann a participé lundi, avec ses nouveaux coéquipiers, au premier entraînement de la présaison du FC Barcelone, après son transfert de l'Atlético Madrid. Le Français semble avoir réussi son intégration, puisqu'il est apparu en train de plaisanter avec son compatriote Ousmane Dembélé et le gardien de but allemand Marc-André ter Stegen, qui ont reçu des soins pour se remettre respectivement d'une blessure au «biceps fémoral de la cuisse droite» et d'une «gêne ressentie au genou droit».

Mais le temps n'est pas encore au beau fixe pour le champion du monde. En plus de devoir convaincre les supporters du FCB en tant que joueur issu d'un club rival, «Grizou» a également dû composer avec la réaction véhémente à son transfert de la part de son ex-club, mécontent de la manière dont s'est déroulé le départ de sa star. «C'est dommage par rapport à l'Atlético. Je suis allé les voir exprès pour ne pas les prendre en porte-à-faux, qu'ils puissent préparer l'avenir», a plaidé Griezmann lors de sa présentation officielle comme nouveau joueur du club catalan. «On s'était mis d'accord mais finalement, ça a changé. Mais voilà, c'est comme ça, faut accepter», a-t-il ajouté en réponse à une question sur la réaction du club «colchonero», qui veut saisir la FIFA, estimant que l'accord avec Barcelone s'était fait avant la baisse du prix de la clause libératoire du joueur.

«C'est toujours difficile de quitter un endroit où on se sent bien, qui est comme ta famille», a ajouté le buteur. «J'ai du respect et de l'admiration pour ce club et je crois que j'ai tout donné sur le terrain du début à la fin de la saison, et je n'ai aucune honte», a-t-il insisté.

Présenté à huis clos

Vainqueur il y a un an jour pour jour ce lundi avec la France à la Coupe du monde, Antoine Griezmann a été présenté au public catalan, dimanche, à huis clos. Le club catalan craignant que son manque de popularité auprès des «socios» ne se retourne contre lui. L'attaquant s'est engagé pour cinq saisons avec le Barça, qui a déboursé 120 millions d'euros pour lever sa clause libératoire.

(L'essentiel/afp)