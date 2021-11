L'Irlande gâche la fête au nouveau stade

Malgré une grande ambiance, avec un Stade de Luxembourg rempli pour la première fois, le Luxembourg s'est incliné sèchement (0-3) contre l'Irlande dimanche soir. Les hommes de Luc Holtz voient la troisième place de leur groupe d'éliminatoire de la Coupe du monde leur filer entre les doigts, à cause d'une moins bonne différence de but.

Portés par les chants du M-Block et les milliers de drapeaux agités dans l'enceinte à l'entrée des 22 acteurs, le Luxembourg a entamé la rencontre pied au plancher en exerçant d'entrée un pressing sans relâche sur les Irlandais, en orange dimanche soir. Sous les yeux du Grand-Duc et du président de la FIFA, Gianni Infantino, présents comme 9 200 autres spectateurs au nouveau stade, ce sont néanmoins les Irlandais se sont créés les meilleures occasions, poussant à trois reprises Ralph Schon à la parade sur des frappes de Calum Robinson (9e), Chiedozie Ogbene (30e) et de Shane Duffy (45e).

Calum Robinson a enfoncé le clou

Seul devant le gardien après un mauvais renvoie Irlandais Gerson Rodrigues pourra regretter sa frappe un peu trop molle (48e). Les spectateurs des Lions rouges, après avoir exultés, regretteront eux le but refusé à Danel Sinani pour une poussette de Maurice Deville (54e).

Après plusieurs salves luxembourgeoises, les hommes de Stephen Kenny ont trouvé la faille grâce à la tête de Shane Duffy, seul au second poteau, sur un coup franc (0-1, 67e). Le millier de supporters irlandais présent au Stade de Luxembourg hurlait à nouveau quelques instants plus tard sur le but de Chiedozie Ogbene, servi par une talonnade de Jason Knight (0-2, 75e). Calum Robinson enfonçait le clou (0-3, 88e), éteignant le Stade de Luxembourg.

(L'essentiel/ Nicolas Grellier)