Le calvaire de Gerard Deulofeu en une image

La heatmap est un moyen fiable de voir l'activité d'un joueur au cours d'une rencontre... normale. Mais ce Manchester City - Watford de samedi n'était pas un match comme les autres puisqu'il s'est terminé sur le score de 8-0. Au niveau des statistiques, les visiteurs passent vraiment pour des peintres face à la déferlante des Citizens. Le meilleur exemple? Gerard Deulofeu! Commis d'office au coup d'envoi et aux engagements (début du match et après chaque but), il a donc été envoyé huit fois dans le rond central avant que son entraîneur ne mette fin à son calvaire en le sortant à la 77e.

Et comme Watford n'a presque jamais eu le ballon, la quasi-totalité de son activité se cantonne... au rond central. Outre le coup d'envoi du match, il a distribué sept passes après un but (il était sorti avant le 8-0). Sa précision de 92% (13/14) doit donc être prise avec des pincettes. Mais cela ne s'arrête pas là. Il a tenté quatre dribbles et n'en a réussi qu'un. Participé à six duels et n'en a gagné qu'un. Centré quatre fois de manière infructueuse.

Bref, Gerard Deulofeu a vécu un match pour le moins compliqué. Nul doute qu'il était soulagé lorsque son entraîneur a décidé d'abréger ses souffrances.

(L'essentiel)